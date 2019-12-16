شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يناشد المواطنين الإبلاغ عن الأشجار التالفة والمعرضة للسقوط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت محافظة الجيزة، من رفع أكثر من 65 شجرة متنوعة الأحجام بعد سقوطها إثر موجة الرياح والأمطار التي تعرضت لها المحافظة.
وناشد محافظ الجيزة، أحمد راشد، في بيان، الاثنين، المواطنين التعاون مع المحافظة في سرعة الإبلاغ عن الأشجار التالفة أو المعرضة للسقوط بسبب الرياح والأمطار، وذلك من خلال الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة 114 على مدار اليوم.
وقال المحافظ: «إنه تم التعامل السريع مع سقوط الأشجار لضمان عدم تأثيرها على حركة المواطنين والسيارات، موضحا أنه تم رفع 45 شجرة متنوعة من خلال هيئة النظافة والتجميل من كافة أحياء المحافظة، كما تم رفع أكثر من 20 شجرة أخرى بالمراكز والمدن».
وأكد أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة مراجعة حالة الأشجار خلال وعقب سقوط الأمطار لضمان عدم سقوطها حفاظًا على سلامة المواطنين والممتلكات، مع ضرورة التركيز على الأشجار الكبيرة والمتوسطة الحجم.
وفي سياق آخر، واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها لرفع كفاءة النظافة، حيث قامت هيئة النظافة برفع 100 طن مخلفات صلبة من حرم الطريق الدائري بصفط اللبن.
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