شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يطلق المنصة الإلكترونية لمشروع التضامن الاجتماعي «مودة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنصة الإلكترونية لمشروع وزارة التضامن الاجتماعي «مودة» الخاص بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية، الذي شهد إقبالاً كبيرًا من المشاركين بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، خلال اليومين الماضيين، للتعرف على المشروع وأهدافه وكيفية الحصول على المواد التدريبية الخاصة بالمشروع.

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وحرص الرئيس السيسي على متابعة أهداف البرنامج، واستمع لشرح من وزيرة التضامن والقائمين على المشروع. واستجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لمطالب المشاركين في منتدى شباب العالم والتقط صورًا تذكارية معهم.

وكانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قد حرصت بمنتدى شباب العالم على التواجد بجناح مشروع «مودة» الخاص بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

جدير بالذكر أن المرحلة الثالثة من تدريب مكلفي الخدمة العامة، قد انطلقت خلال الأيام الماضية ضمن أنشطة البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» في محافظتي الإسكندرية وبورسعيد بحضور 600 من مكلفي الخدمة العامة.