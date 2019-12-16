شكرا لقرائتكم خبر عن 544 ألف جنيه لتمويل 103 مشاريع اقتصادية بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عن تمويل 103 مشاريع اقتصادية بإجمالي 544 ألف جنيه في مختلف المجالات، والممولة من عائد وديعة حصيلة بيع المشروعات لمشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بالمحافظة.

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جاء ذلك عقب اجتماع لجنة القروض بالمحافظة، برئاسة اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعضوية كلاً من مديري إدارات الحسابات، والشؤون القانونية، وشؤون الانتاج، والصناعات الحرفية، والتنمية بالمحافظة.

وأوضح السكرتير العام المساعد أنه تمت الموافقة على تمويل المشروعات التي سبق أن تقدم بها مواطنين من 28 وحدة محلية قروية تم مراجعتها للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباحا تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمقترضين في مجالات الإنتاج الحيواني ومشروعات الميكنة الزراعية ومنافذ البيع والتوزيع ومشروعات أخرى متنوعة.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية للمشروعات ومدى تحقيقها لأهدافها، وضرورة سداد الأقساط في مواعيدها طبقا لجداول السداد الخاصة بكل مشروع والمسلمة للوحدات المحلية والقروية حتي يمكن للمشروع الاستمرار في تأدية رسالته التنموية الاقتصادية والتي تساهم في رفع مستوي المعيشة لكافة فئات المجتمع المحلي.