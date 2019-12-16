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شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسى: تبادلت مع أبنائي الشباب الآراء حول مبادرة «مودة» في حديث ودّي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت انتصار السيسى، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنها تبادلت مع بعض من أبنائها الشباب الآراء والأفكار في حديث ودّي حول المبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي «مودة» التي تهدف لتشكيل أفكار الشباب ووعيهم حول مؤسسة الزواج.
وكتبت قرينة الرئيس، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أن «مجتمعنا بات يعاني من عزوف بعض الشباب والفتيات عن الزواج، ومن تطلعات خيالية تصطدم بالواقع والمسؤولية فتنتهي بالانفصال، وهي مخاوف نتشاركها كمجتمع يعاني من ارتفاع نسبة الطلاق وانخفاض نسبة الزواج بما يدق جرس إنذار قد آن الأوان للالتفات إليه وإيجاد حلول واقعية له».
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