شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار والسفير الفرنسي يفتتحان معرضا للحفائر الفرنسية في مصر الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يفتتح وزير الآثار الدكتور خالد العناني، والسفير الفرنسي في مصر ستيفان روماتيه، يوم الأربعاء ١٨، معرض تنظمه وزارة الآثار والمتحف المصري بالتحرير والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية «Ifao» بعنوان: «الحفائر الفرنسية في مصر: بحث، تعاون، ابتكار».

Advertisements

وقال بيان للسفارة الفرنسية في القاهرة إن المعرض سيقام ضمن فعاليات العام الثقافي المصري الفرنسي ٢٠١٩، وسيكون متاحا للجمهور في الفترة ما بين ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ وحتى ١٨ فبراير ٢٠٢٠، حيث يتم عرض مجموعة مختارة من القطع الأثرية المتميزة المكتشفة بواسطة بعثات الحفائر الأثرية الفرنسية العاملة في مصر.

يرسم المعرض صورة بانورامية حالية للنشاط الأثري الفرنسي في مصر، والمؤسسات التي تدعمه والحفائر الأثرية التي تقوم بها تلك المؤسسات في مناطق مختلفة من البلاد. كما يعبر المعرض أيضا عن مدى ثراء وقدم التعاون الأثري بين البلدين ونتائجه الملموسة.

تعد فرنسا من أهم الشركاء لمصر في مجال الآثار بإنشائها ثلاثة مراكز بحثية دائمة في مصر: المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية IFAO والذي سيحتفل قريبًا بمرور 140 عامًا على تأسيسه، والمركز الفرنسي المصري لدراسة معبدالكرنك CFEETK، ومركز الدراسات السكندرية CEAlex، بالإضافة إلى حوالي خمسين بعثة حفائر سنويا تحت مظلة وبالتعاون مع وزارة الآثار المصرية.