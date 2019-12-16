شكرا لقرائتكم خبر عن «شعاع» تخصص رقمًا على «واتس آب» لتلقى شكاوى قراءات عدادات الكهرباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، إطلاق خدمة جديدة لتلقى شكاوى المواطنين على واتس آب الخاصة بالقراءات أو الكشافين التابعين للشركة، بالإضافة إلى الرد على استفساراتهم عن تطبيق «القارئ الذكي لعداد الكهرباء»، الذي يتيح للمشترك إمكانية إرسال قراءة العداد بنفسه من خلال التقاط صوره.

ويمكن للمواطنين إرسال الشكاوى والاستفسارات على رقم 01120313831، وتقوم شركة شعاع بالرد على المشترك على الفور من خلال خدمة واتس آب.

ويبلغ عدد مستخدمى تطبيق «القارئ الذكي لعداد الكهرباء» حتى الآن 28 ألفا و61 مشتركا، ويتميز التطبيق بأنه يعتمد على التقاط الصورة لتسجيل القراءة وهو ما يضمن الحصول على قراءة دقيقة بنسبة 100% لتجنب الأخطاء التي يقع فيها المشترك عند تسجيل قراءة العداد، نتيجة عدم معرفته بطرق قراءة العداد ونوع العداد كما أنه يقضي على كل الطرق الخاصة بالتلاعب في تسجيل القراءة لأنه لا يقبل إدخال أرقام أو تحميل صورة من الهاتف إنما يلتقط الصورة مباشرة.