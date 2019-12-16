شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: ملف الأمن الغذائي يحظى بأولوية لدى الدولة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن ملف الأمن الغذائي بمختلف جوانبه يحظى بأولوية لدى الدولة المصرية انطلاقاً من رؤية مصر 2030. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري، الاثنين، مع ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، وذلك على هامش انعقاد فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري أعرب -في بداية اللقاء- عن التقدير لاهتمام المدير التنفيذي للبرنامج بالمشاركة في النسخة الحالية من منتدى شباب العالم، مؤكدا تقدير مصر للدور النشط الذي يلعبه برنامج الغذاء العالمي في المجالين الإنساني والتنموي في مصر، وكذلك في المنطقة.

وأكد شكري ضرورة دعم صغار المزارعين، وبناء قدراتهم وتوفير البيئة اللازمة لخلق سبل العيش الكريم لرفع مستوى المعيشة للمجتمعات الريفية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمرأة والطفل، وهي المجالات التي ترى مصر أهمية تركيز أنشطة البرنامج عليها. وأشار إلى الدور الإيجابي الذي يلعبه البرنامج في دعم القدرة المصرية على مراعاة احتياجات اللاجئين والنازحين.