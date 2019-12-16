شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. جسد «سانت تريزا» يحلُّ على كنيستها بالمحلة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بمشاعر الحب الممزوجة بالشغف؛ استقبلَ عشرات المواطنين المسيحيين بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، صباح الإثنين، رُفات القدِّيسة «تريزا»، التي حلّت بكنيستها التابعة للطائفة الكاثوليكية، في حدث هو الأول من نوعه.

ووصل جسد القدِّيسة الشهيرة إلى القاهرة، في الأول من أكتوبر الماضي، قادمًا من مسقط رأسها بفرنسا، في زيارة فريدة، تستغرق مدتها الزمنية ثلاثة أشهر، طافت الرفات خلالها بين العديد من الكنائس، التي تحمل اسم القدِّيسة نفسه بالمحافظات المصريّة المُختلفة.

وبمنطقة السبع بنات بالمحلة؛ توافد مريدو «سانت تريزا»، منذ العاشرة صباحًا، لاستقبال الرُفات. وشارك فريقٌ من الكشّافة، وبعض طالبات مدرسة «النوتردام» بمراسم الاستقبال، بينما عكف أفراد الشرطة على تأمين الاحتفالية.

وصدحت حناجر المُرنِّمين، والمشاركين بالترانيم المختلفة، بفناء مدرسة الفرير، ابتهاجًا بقدوم جسد القدِّيسة، قبل الولوج إلى ساحة كنيسة «سانت تريزا»، ومنها إلى قاعة الصلاة، التي اكتظّت بالوافدين.

ووضع صندوقٌ خشبيٌّ مُحلّى بالذهب، يحوي جسد القدِّيسة، داخل آخر زجاجيٍّ بالهيكل، في مقدمة قاعة الصلوات بالكنيسة، فيما التفَّ المشاركون حول الصندوق. وتهافتوا على ملامسته بأياديهم، وتقبيله، للتبرُّك به، وطلب شفاعة صاحبته.

وأضاء المشاركون شموعًا، ووضعوها حول أيقونة للقدِّيسة، حاملين صورها، احتفالًا بقدوم رفاتها، كما أحاطوا الصندوق الذي يحمل الرفات بباقات من الزهور، وسط حضور قيادات دينيّة تنتمي لكنائس من الطوائف المسيحيّة المُختلفة.

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القُمُّص جرجس أرمانيوس، راعي كنيسة سانت تريزا بالمحلة الكبرى، وصف قدوم جسد «سانت تريزا» من فرنسا إلى مصر بـ «الحدث العظيم»، الذي من شأنه إدخال البهجة في قلوب مُحبي القدِّيسة، سواء من المسيحيين أو المُسلمين.

وقال «أرمانيوس» لـ «المصري اليوم» إن القدِّيسة صاحبة الرفات يتشفّع بها الآلاف حول العالم، لأنها «صاحبة مُعجزات»، مُضيفًا أن العديد من الكنائس الكاثوليكية في مصر تحمل اسم «سانت تريزا»، تقديرًا لمكانتها في التاريخ المسيحي.

وأشارت إيمان القُمُّص جرجس، إحدى مُنظّمات الاحتفالية، إلى أن وجود رفات «سانت تريزا» في مصر، يجمع شمل الطوائف المسيحيّة، الذين تتوحّد قلوبهم جميعًا على محبتها، ولا يترددون في طلب شفاعتها، مُبيّنة أن تلك الزيارة تُساهم في تنشيط السياحة الدِّينيّة بمصر.

و«ﻣﺎﺭﻱ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﺍﺯ ﺗﺮﻳﺰ ﻣﺎﺭﺗﺎﻥ»، التي تشتهر بـ «سانت تريزا»، تُعدُّ من المشاهير في عالم الرهبنة الكاثوليكيّة. وولدت بفرنسا، في عام 1873.

وكان وفاة والدة «سانت تريزا» متأثّرة بسرطان الثدي؛ سببًا في التحاقها بمدرسة للراهبات في فرنسا، وهي في الثامنة من عمرها.

ونجحت في الإقامة بأحد الأديرة، في عام 1895، رُغم حداثة سنها؛ واستمرّت في التعبُّد بداخله إلى أن توفّيت في 30 سبتمبر 1897، وعمرها 24 عامًا، بعد معاناتها من مرض السُّعال.

ومنذ ذلك التاريخ؛ تحوّلت «سانت تريزا» إلى أيقونة في التاريخ المسيحي، وقدِّيسة، يتوافد الآلاف من المسيحيين على كنيستها الرئيسية بفرنسا كل عام، للتبرُّك بها.

استقبال جثمان القديسة تريزا القادم من فرنسا في مدينة المحلة بالغربية

استقبال جثمان القديسة تريزا القادم من فرنسا في مدينة المحلة بالغربية

استقبال جثمان القديسة تريزا القادم من فرنسا في مدينة المحلة بالغربية

استقبال جثمان القديسة تريزا القادم من فرنسا في مدينة المحلة بالغربية

استقبال جثمان القديسة تريزا القادم من فرنسا في مدينة المحلة بالغربية

استقبال جثمان القديسة تريزا القادم من فرنسا في مدينة المحلة بالغربية

استقبال جثمان القديسة تريزا القادم من فرنسا في مدينة المحلة بالغربية

استقبال جثمان القديسة تريزا القادم من فرنسا في مدينة المحلة بالغربية

استقبال جثمان القديسة تريزا القادم من فرنسا في مدينة المحلة بالغربية

استقبال جثمان القديسة تريزا القادم من فرنسا في مدينة المحلة بالغربية

استقبال جثمان القديسة تريزا القادم من فرنسا في مدينة المحلة بالغربية

استقبال جثمان القديسة تريزا القادم من فرنسا في مدينة المحلة بالغربية

استقبال جثمان القديسة تريزا القادم من فرنسا في مدينة المحلة بالغربية

استقبال جثمان القديسة تريزا القادم من فرنسا في مدينة المحلة بالغربية

استقبال جثمان القديسة تريزا القادم من فرنسا في مدينة المحلة بالغربية