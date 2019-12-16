شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة كفرالشيخ يكشف حقيقة تواجد «بطة» بالمستشفى الجامعي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسن يونس، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ للدراسات العليا، حقيقة صورة البطة في المستشفى الجامعي، التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قال إنها «فوتوشوب»، وتابع: «يجب ألا نهتم بصغائر الأمور التي يقوم بها ضعاف النفوس بقصد خفة الدم أو اللهو».

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «لا يوجد مزارع دواجن قريبة من المستشفى، يمكن أن تقفز منها البطة للمستشفى، كما أن الطابق الثاني صعب وصول البطة إليه، لأن يسبقه طابق أرضي به الكثير من المترددين على المستشفي والعاملين به، وذلك بجانب وجود ٤٠ درجة سلم من الرخام الناعم الملمس، يصعب البطة عليه». وتابع: «صورة البطة تم تزييفها بالفوتوشوب، نحن توصلنا لمن وراء ذلك، وهو لأحد العاملين بالمستشفى وجاري التحقيق معه، لاتخاذ الاجراءات القانونية».

نائب رئيس جامعة كفرالشيخ يعلق على صورة البطة في المستشفى الجامعي