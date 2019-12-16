شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: تفتح باب التقدم للمشرفين على حجاج الجمعيات الأهلية لموسم 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي القواعد المنظمة لاختيار المشرفين لهذا العام حيث تم فتح باب التقديم على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة خلال الفترة من امس وتستمر حتى الخميس الموافق 2يناير 2020.

وتقدم طلبات الاشراف يدوياً لمديرية التضامن التابع لها كل مشرف ، وذلك وفقاً لنموذج التقديم المتوفر على موقع المؤسسة الإلكتروني www.hajjfoundation.org.eg ويتم استيفائه من المرشح واعتماده من الإدارة الاجتماعية التابع لها الجمعية بالإضافة الى كافة المستندات اللازمة للترشيح والمتمثلة في (الشهادة الطبية التي تفيد اللياقة الصحية للمرشح وتصدر من المستشفيات الحكومية والجامعية و صورة المؤهل الدراسي و صحيفة الحالة الجنائية و بطاقة الرقم القومي و محضر اجتماع مجلس الإدارة المتضمن ترشيح العضو و صورة لائحة النظام الأساسي للجمعية

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جدير بالذكر انه سوف يتم تخصيص مشرف لكل 45 حاج خلال موسم الحج وسيتم اختيار المشرفين بعد اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية التي تجريها المؤسسة القومية للحج.

وأكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة أن الاختبارات التي سيخضع لها المتقدمين سيتم إجرائها بشكل مركزي لكافة محافظات الجمهورية ، وان هناك ضوابط اختيار المشرفين وفقاً لاختبارات تحريرية وشفوية تجري تحت اشراف المؤسسة القومية للحج ، وتستند على معايير شفافة ومنضبطة للقضاء على أي شائبة قد تشوب عملية الاختيار باعتبار ان المشرف أحد العوامل الرئيسية الهامة في نجاح منظومة الحج وبالتعاون مع دار الافتاء المصرية بهدف الاختيار المبكر للمشرفين وتنفيذ برامج تدريبية وتأهيلية لهم قبل السفر بفترة كافية والموافقة على مخاطبة دار الإفتاء المصرية لوضع الأسئلة الدينية لاختبارات المشرفين. كما تقرر تشكيل لجنة للتعاقدات للبدء فوراً في حجز الفنادق والخدمات لموسم حج 1439 هـ وذلك في المنطقة المركزية للحرمين الشريفين.

كما تم الاتفاق علي بدأ الاستعداد لموسم الحج القادم والموافقة على البرنامج الزمني لاستعدادات المؤسسة لموسم الحج و الاستمرار في تنفيذ أربعة برامج متنوعة للحج لتلبية كافة رغبات أعضاء الجمعيات الأهلية يعلن عن اسعارها في يناير ويبدا التقدم لها في فبراير القادم والعمل على تلافي أي سلبيات قد تم رصدها خلال موسم حج العام الماضي وتعظيم الإيجابيات العديدة التي شهدها موسم الحج.