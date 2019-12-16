شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» ترفع 65 شجرة من الأحياء: «سقطت بسبب الأمطار والرياح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت محافظة الجيزة، الإثنين، 65 شجرة كانت قد سقطت بالأحياء والمراكز، إثر سقوط الأمطار وموجة الرياح.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، في تصريحات صحفية، الإثنين، إنه تم التعامل السريع مع سقوط الأشجار، لضمان عدم تأثيرها على الحركة المواطنين والسيارات، لافتاً أنه تم رفع 45 شجرة متنوعة الأحجام من خلال هيئة النظافة والتجميل، من كافة أحياء المحافظة، كما تم رفع أكثر من 20 شجرة أخرى بالمراكز والمدن.

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وأكد «راشد» أنه تم التشديد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة من مراجعة حالة الأشجار، خلال وعقب سقوط الأمطار، لضمان عدم سقوطها، حفاظاً على سلامة المواطنين والممتلكات، مع ضرورة التركيز على الأشجار الكبيرة والمتوسطة الحجم.

وناشد المحافظ المواطنين بالتعاون مع المحافظة سرعة الإبلاغ عن الأشجار التالفة أو المعرضة للسقوط بسبب الرياح والأمطار عن طريق الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة «114» على مدار اليوم.

وفى نفس الإطار واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها لرفع كفاءة النظافة حيث قامت هيئة النظافة برفع 100 طن مخلفات صلبة من حرم الطريق الدائرى بصفط اللبن.