شكرا لقرائتكم خبر عن شي يوه وين: الثقافة الصينية تجتاح العالم (تفاصيل الندوة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن شي يوه وين، المستشار الثقافي لجمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، عن القضاء على الأمية، العام الماضي، في الصين، مؤكدا أن الثقافة الصينية تجتاح العالم.

وقدم المستشار الثقافي، خلال احتفالية مركز الإبداع الفنى، والتى نظمها مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية وسفارة الصين بالقاهرة -المركز الثقافى الصينى بالقاهرة، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، بعنوان «70 عاماَ على تأسيس جمهورية الصين الشعبية»، بيان بالأرقام حول المسيرة التاريخية لتطور جمهورية الصين خلال السبعين عاماً الماضية، والتى نقلت الصين من بلد فقير إلى ثانى أكبر دولة في مجال التنمية الاقتصادية.

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من جهته، أكد الدكتور فتحى عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وجود تواصل قوى بين الدولتين، مشيرا إلى العمق الاستراتيجى بين البلدين الكبيرين في ظل القيادتين الحكيمتين، وخاصة في تدعيم الثقافتين المصرية والصينية.

تناولت الندوة عدة محاور منها: التوجهات المستقبلية لمبادرة الحزام والطريق، الاستثمارات الصينية في مصر (نموذجاَ للمنفعة المتبادلة) ورؤية لدعم الحضور الثقافي الصيني في مصر كآلية للتفاعل الحضاري والتواصل التاريخي.

شارك فيها، أ.د. شاكر عبدالحميد وزير الثقافة الأسبق والأستاذ بأكاديمية الفنون، السفير د. محمد نعمان جلال سفير مصر الأسبق ببكين، المهندس عبدالسلام الخضراوى عضو مجلس النواب، أ. عماد الأزرق رئيس وحدة الدراسات الصينية بمركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية.