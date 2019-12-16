شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تستقبل وفود منتدى شباب العالم من مختلف الدول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد جناح مصرللطيران الدعائي والتسويقي في منتدي شباب العالم المقام حاليا بشرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إقبالا كبيرا من المشاركين بالمنتدي من مختلف الدول، وذلك منذ انطلاقه للاستفسار عن خدمات مصر للطيران وتعديل ومراجعة حجوزاتهم علي رحلات مصر للطيران الدولية والداخلية التي تمتد وجهاتها لأكثر من 70 وجهة حول العالم .

وقامت مجموعة مصر للطيران للسياحة الكرنك بالتعاون مع الحجز المركزي بالقطاع التجاري بشركة الخطوط الجوية بكافة اجراءات الحجز لضيوف مصر، والتي وصلت إلي إصدار ما يقرب من 8 آلاف تذكرة طيران دولية وداخلية منذ بداية المنتدي وحتي الآن وتقديم هدايا تذكارية لضيوف المؤتمر .

وتقوم مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لوفود المنتدي من مختلف أنحاء العالم، كما قامت بحملة دعائية علي طائراتها شملت جوانب عدة بالتنسيق مع شركة ميناء القاهرة الجوي ومطار شرم الشيخ والجهات المختلفة للترويج للمتتدي .