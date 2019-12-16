شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: انتهاء لجان التثمين بقانون التصالح وتحديد سعر المتر بكل المناطق والان مع تفاصيل الخبر
ووجه المحافظ باليقظة والحذر لرصد وتعقب كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والاستيلاء على أراضى الدولة أو البناء عشوائياَ بدون ترخيص وعدم استغلال قانون التصالح للتمادى فى عمل مخالفات جديدة أو رفع أدوار مخالفة لمبانى قديمة حفاظاَ على المواطنين وأرواحهم فى المقام الأول.
وطالب المحافظ بضرورة مواصلة تفعيل مبادرة "حياة كريمة" وتوسيع نطاقها لتشمل كل حالات وشرائح المواطنين الأكثر احتياجاَ، مع التأكيد على أهمية التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ورجال الأعمال فى هذا الصدد ودورهم الملموس فى مساندة الأجهزة التنفيذية لدعم وتمويل جميع المبادرات ومشاريع التطوير وتوفير الخدمات بما يحقق صالح المواطن.
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