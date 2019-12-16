شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تحتفل بتدريب 46 مبعوثا من 23 دولة بمجالات تنمية المزارع السمكية وصحة الحيوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل المركز الدولى للزراعة فى وزارة الزراعة، ختام أعمال المقررات التدريبية فى إدارة الأراضى والمياه وإنتاج وصحة الحيوان وتنمية المزارع السمكية، التى تم تنفيذها فى إطار تفعيل اتفاقيات التعاون الدولى مع إدارة العلاقات الثقافية والتعاون الفني بوزارة الخارجية المصرية خلال الفترة من 1/10– 15/12/، تحت رعاية الدكتور عزالدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيابة عنه شهد الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية الاحتفال.

الدورة اشترك فيها (46) مبعوث يمثلون (23) دولة من قارات أفريقيا وآسيا وبعض دول أوروبا الشرقية وهي: الصومال - الأردن - تنزانيا - كونغو الديموقراطية – سنغال اسواتينى- بوتان- تشاد- مدغشقر –سريلانكا ، السودان -بنجلاديش-زيمبابوي-ماينمار-سيشل ، أنجولا- باكستان- عمان –موريشيس، أوكرانيا- بوركينا فاسو- غينيا - منغوليا.

وقال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية ،إن برنامج إدارة الأراضي والميا ، قد تضمن البرنامج عدة محاضرات ولقاءات تناولت إدارة الأراضى و إدارة المياه ، ففى مجال الأراضى كان الهدف التعرف على خواص التربة وتصنيفها وبرامج استصلاح الأراضى الجديدة وكيفية استزراعها وكذلك كيفية التعامل مع مشاكل التربة المختلفة كالملوحة ومشاكل الصرف وذلك من خلال عدة محاضرات وجلسات نقاشية وورش العمل.

وفى مجال المياه كان الهدف الأساسى التعرف على الموارد المائية المتاحة وكيفية ادارتها للاستخدام الأمثل والتعرف على طرق الرى الحديثة وتقنيات توفير المياه وتقليل الفاقد وكذلك كيفية معالجة مياه الصرف واستخدامها فى الرى وذلك لتعظيم الفائدة من استخدام الموارد المائية المتاحة والدور الذى تلعبه التقنيات المتطورة (كالاستشعار عن بعد) فى توفير البيانات والإحصاءات اللازمة لوضع خطط التنمية المستدامة.

والجانب التطبيقى تضمن زيارات ميدانية إلى عدد من المحافظات منها محافظة كفرالشيخ لاستعراض أنشطة (محطة البحوث الزراعية) للتعرف على نوعية التربة وتحليلها ، ومحافظة الغربية لزيارة مركز تدريب الصرف الزراعي،و محافظة الإسكندرية لزيارة مشروع شباب الخريجين ومقابلة بعض المنتفعين من هذا المشروع وبعض المزارع الخاصة كنمذج لمزرعة متكاملة في الأراضي الرملية المستصلحة، و محافظة مرسى مطروح وهى من الزيارات ذات طبيعة خاصة للتعرف على كيفية التعامل مع حصاد الامطار وحفر الآبار لاستخدام المياه الجوفية فى الصحراء مع مجتمعات البدوية، ومحافظة دمياط لزيارة محطة بحوث السرو الزراعية والمناطق المحيطة بالمحطة وخاصة الأراضي الملحية، ومحافظة الفيوم زيارة الشركة المصرية للاملاح والمعادن وكيفية الاستفادة من بحيرة قارون لاستخراج الاملاح.

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وأضاف" موسى" أن برنامج إنتاج وصحة الحيوان: تضمن مجموعة من المحاضرات والجلسات النقاشية تم من خلالها تناول مجالى الإنتاج الصحة ، ففي مجال الإنتاج الحيواني تعرضت المحاضرات لموضوعات عدة منها التربية والتغذية والتصنيع (ألبان – لحوم) والشروط الصحية للتصنيع والتسويق واحتوي هذا الجانب علي مجموعة من الزيارات الميدانية لمزارع إنتاج ألبان وأخري لإنتاج اللحوم ومصانع الأعلاف ولقاءات بالمربيين والفلاحين أصحاب الأنشطة الإنتاجية ومن هذه الزيارات: شركة لمار ،مزرعة تاما، شركة حلواني لتجميد وتصنيع اللحوم، الشركة الوطنيه لتصنيع الاعلاف ، المركز الاقليمى للاغذيه والاعلاف ،وعدد من المزارع الخاصة للانتاج الحيواني.

وفي مجال الصحة تعرض الجانب النظري به إلي تناول تفصيلي دقيق لأهم الأمراض التي تصيب حيوانات المزرعة (بكتيرية – فيروسية – فطرية) وأكثرها خطورة علي الإنتاج الحيواني بشكل عام وعلي الصحة العامة أيضا، كذا برامج وطرق التشخيص والسيطرة علي الأمراض الوبائية الفتاكة وسبل الوقاية منها وتضمن هذا الجزء العديد من الزيارات العملية التدريبية ومنها على سبيل المثال:محطة الانتاج الحيوانى بمحلة موسى ، شركة (me vac)لتصنيع الامصال واللقاحات البيطريه ، معهد بحوث التناسليات الحيوانية (وحدة السونار)، والمركز الدولى للتدريب على رعاية الماشيه بسخا (كفر الشيخ) .

وقال المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية ، إن برنامج تنمية المزارع السمكية تضمن محاضرات نظرية ولقاءات نقاشية مع محاضرين متخصصين في مجال الاستزراع السمكي كما اتيحت الفرصة للضيوف للتعرف على ما حققته الخبرة المصرية من نجاحات في هذا المجال، وتهدف تلك الجلسات النقاشية إلي تبادل الخبرات بين الضيوف والسادة الخبراء، بالاضافة إلي ورش العمل والتي من خلالها تم عرض للمشاكل المطروحة للنقاش ووضع تصور لبرامج التعامل مع تلك المشكلات، ولقاءات لاستعراض تقارير عن انشطة الاستزراع السمكي في بلادهم.

كما تضمن التدريب العملي زيارات ميدانية للعديد من المزارع السمكية بغرض الوقوف علي كافة مراحل إنتاج الاستزراع السمكي (التفريخ، الاستزراع، الرعاية، التربية، التغذية، وسائل الحفاظ علي البيئة السمكية، أهم الأمراض وكيفية علاجها والوقاية، بالإضافة إلي تداول الأسماك وتصنيعها). بالاضافة إلي زيارة عدد من الجهات البحثية كالمركز الدولي للأسماك بمنطقة العباسة بمحافظة الشرقية، وبعض المزارع السمكية الخاصة ومصانع الأعلاف بمحافظة كفر الشيخ, وبعض المزارع سمكية بكينج مريوط بمحافظة الإسكندرية ونماذج الاستزراع السمكي في المناطق الصحراوية وبعض المزارع التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وكذلك الدور الهام الذي تقوم به الهيئة في تطوير بحيرة قارون.

كما تضمنت البرامج زيارة لمحافظتي الأقصر و أسوان حيث قام السادة الضيوف بزيارة أهم المعالم الأثرية والسياحية لإلقاء الضوء علي أهم المعالم التاريخية والأثرية وكذا مكانة مصر التاريخية علي مر العصور ، هذا وقد حضر حفل ختام البرامج لفيف من كبار العاملين بالقطاع الزراعى ، كما مثل وزارة الخارجية السادة السفراء وأعضاء السلك السياسي والدبلوماسي للدول المختلفة المشاركة في البرامج ،بالإضافة إلي أعضاء المركز المصري الدولي للزراعة برئاسة المهندسة هند عرفة مدير عام المركز المصري الدولي للزراعة.