شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إيقاف إصدار تصاريح السير للتوك توك والان مع تفاصيل الخبر
وجاء قرار محافظ الجيزة بعد ملاحظته تعدد الجهات المصدرة لتراخيص التوك توك، لحسن سير العمل وانتظامة بما يعود بالمنفعة على الصالح العام.
يذكر أن الحكومة أعلنت مؤخرا نيتها لاستبدال التوك توك بسيارات مينى فان، ويتم تعميم ذلك على المدن والأحياء فيما يستثنى القرى والنجوع.
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