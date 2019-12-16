شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى وزيرى المالية والتعليم على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم ، كلا من الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، والدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم ، لمتابعة عدد من الملفات . والتقى رئيس الوزراء أمس الأحد، ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وجاء ذلك علي هامش مشاركته في منتدى الشباب العالمى 2019 بمدينة شرم الشيخ، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. Advertisements

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