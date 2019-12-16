وزيرة التخطيط بمنتدى الشباب: أفريقيا تخسر 2.5 تريليون دولار نتيجة النزاعات

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وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن القارة الأفريقية تعانى من ضعف البنية الأساسية والتى تعد أساس جهود التنمية، مشددة على أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى تجهيز البنية التحتية لأن الاستثمار يحتاج إلى بنية جاهزة مثل شبكة الطرق والموانئ وغيرها.
وتابعت الدكتورة هالة السعيد، أن القارة الأفريقية تعانى أيضا من ضعف البيانات، حيث إن 37% من البيانات تنتج محليا وباقى البيانات تكون من مصادر دولية، بالإضافة إلى الخسارة الخاصة بالنزاعات، حيث إن العالم يخسر 14.1 تريليون دولار، فيما تخسر القارة 2.5 تريليون دولار نتيجة النزاعات.
وشددت وزيرة التخطيط على ضرورة إدراك التحديات التى تواجه التنمية المستدامة، ولابد من زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية، موضحا أن النسبة فى القارة الأفريقية لا تتخطى 15 % وهو رقم قليل بالمقارنة مع قارتى أسيا وأفريقيا.
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