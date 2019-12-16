شكرا لقرائتكم خبر عن الليرة التركية تسجل أضعف مستوى مقابل الدولار فى شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الليرة التركية حوالى 0.6 % أمام الدولار، اليوم الاثنين، مسجلة أضعف مستوياتها فى نحو شهرين، بفعل بواعث القلق حيال العلاقات مع الولايات المتحدة وتوقعات لمزيد من خفض أسعار الفائدة.

وسجلت الليرة 5.8455 مقابل الدولار فى الساعة 0849 بتوقيت جرينتش، متراجعة نحو 0.6 %عن إغلاق يوم الجمعة البالغ 5.8120.

وفي وقت سابق، لامست العملة 5.8505 وهو أضعف مستوى لها منذ 22 أكتوبر.

فقدت العملة أكثر من 9% هذا العام لأسباب فى مقدمتها المخاوف من تدهور العلاقات بين أنقرة وواشنطن، نظرا للخلافات بشأن سوريا وشراء تركيا منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400.

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كانت لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي أيدت مشروع قانون الأسبوع الماضى يدعو إلى معاقبة أنقرة على شرائها النظام الصاروخى وتوغلها العسكرى داخل سوريا.

وأمس الأحد، قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إن تركيا قد تدرس إغلاق قاعدة إنجرليك الجوية ردا على العقوبات الأمريكية المحتملة.

وقال بيوتر ماتيس، محلل عملات الأسواق الناشئة في بنك رابو، "العملة التركية هي أضعف عملات الأسواق الناشئة في مستهل تداولات الأسبوع الحالي.

"السبب الرئيسي هو أن تلك التوترات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وتركيا قد تتصاعد. تصريحات أردوغان تهديد صريح أثار قلق المستثمرين."