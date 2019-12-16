شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد أمين عام الكوميسا بمنتدى الشباب: مصر تستضيف قمة المنظمة العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف كيبيجو شلوجيت مساعد الأمين العام لمنظمة الكوميسا، عن استضافة مصر لقمة الكوميسا العام المقبل.

وقال كيبيجو شلوجيت مساعد الأمين العام لمنظمة الكوميسا، إنه تم توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة ثلاثية الأبعاد فى إفريقيا خلال عام 2015، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل استضافة قمة الكوميسا المقبلة فى مصر العام القادم، مما يعنى أن مصر ستكون أحد القاطرات للكوميسا ما بين 2020 إلى 2021.

وأضاف خلال "جلسة آفاق للتنمية المستدامة فى إفريقيا فرص وتحديات"، فى مقر منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، أن الكوميسا تعمل على وحدة إفريقيا، وسبب وجودها العمل على الوسائل الأساسية للقارة حتى النهوض بها، مشيرا إلى أن "الكوميسا" تعمل من خلال مؤسسات قوية، من أجل استخدام بطاقة موحدة فى منطقة التجارة الحرة بالقارة.

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ولفت إلى أن الدول الأفريقية عندما تميل إلى الاكتفاء بالخدمات والشفافية يتم وضع قيود عليها من قبل دول أجنبية، مطالبًا برفع القيد على الدول الإفريقية، مؤكدا أن منظمة الكوميسا تعمل على مشاريع البنية التحتية فى القارة الإفريقية، كاشفا عن إقامة مشاريع فى مصر منها شبكة للنقل عبر طريق يمر من بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط حتى القاهرة.

ووجه "شلوجيت" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على استضافة شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.