شكرا لقرائتكم خبر عن إيفانكا ترامب وسط الجنود داخل القاعدة الأمريكية بقطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على زيارة القاعدة العسكرية الأمريكية المتواجدة داخل قطر، لتوجيه الشكر للعسكريين المتواجدين داخل القاعدة. ونشرت ابنه الرئيس الأمريكي، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهى تتوسط الجنود والضباط داخل القاعدة، وتثني على تفانيهم في العمل ويقظتهم، وارتدت ابنه الرئيس الأمريكى عباءة سوداء خلال زيارتها للجنود. Advertisements







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