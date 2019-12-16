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إيفانكا ترامب وسط الجنود داخل القاعدة الأمريكية بقطر.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على زيارة القاعدة العسكرية الأمريكية المتواجدة داخل قطر، لتوجيه الشكر للعسكريين المتواجدين داخل القاعدة.

ونشرت ابنه الرئيس الأمريكي، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، وهى تتوسط الجنود والضباط داخل القاعدة، وتثني على تفانيهم في العمل ويقظتهم، وارتدت ابنه الرئيس الأمريكى عباءة سوداء خلال زيارتها للجنود.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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