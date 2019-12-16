ضبط زوجين حاولا غسل 25 مليون جنيه من أموال المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال "أحد العناصر الإجرامية وزوجته -مقيمين بدائرة مركز شرطة تلا بمحافظة المنوفية" لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة.

وقاما بتأسيس الأنشطة التجارية والعقارات والسيارات في أماكن مختلفة، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وأصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بحوالي 25 مليون جنيه تقريباً.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية.

واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.