ضبط 6 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بالدرب الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على 6 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة الدرب الأحمر.

وردت معلومات للمقدم أحمد الشيخ، رئيس مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن 7 عطفة الطومي حوش قدم دائرة القسم.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، وضم العميد محمد شرقاوي، رئيس مباحث قطاع الغرب، للقبض على المتهمين.

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انتقل الرائدان عبد الرحمن عاشور وعاطف عبد الغني، معاونا مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطهم وتبين أنهم كل من "ا.س" قموسيونجى احذية، "م.س" شقيق الأول، "ع.ع" عامل، "ح.ج" عامل، "م.ج" عامل شقيق الرابع، "ا.س" عامل حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه مستأجر للمتهم الأول.

وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 6 متر، وأدوات تنقيب على النحو التالي 3 دلو بلاستيك، فأس، 2 غلق جلد، سلم خشب زوجي، عتلة حديدية، مسطرين، سلك كهربائي به 3 لمبات كهربائية.

وبمواجهتهم أمام العميد مصطفى الحبشي، مفتش المباحث، بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، واللواء محمد الليثي، مساعد فرقة الوسط، والعميد هشام مرتضى، مأمور قسم الدرب الأحمر، إلى النيابة العامة.