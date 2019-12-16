احتفالاً بيومهم العالمي.. مديريات الأمن تستقبل ذوي الإعاقة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت مديريات الأمن على مستوى الجمهورية احتفالها باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، واستقبلت عدد من ذوي الإعاقة لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.
وقامت مديريتي أمن "الإسماعيلية، البحر الأحمر" بتنظيم احتفاليتين لعدد من الأطفال والطلبة والطالبات "من ذوي الإعاقة" بمقر أندية الشرطة بنطاق المحافظتين، وتضمن الاحتفال عروضاً وفقرات فنية مختلفة، وتم توزيع بعض الهدايا التذكارية عليهم لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة.
يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ مبادرات "كلنا واحد – حياة كريمة" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل دورها المجتمعي والإنساني، وتوطيد جسور الثقة والتعاون مع المواطنين والتواصل مع كافة طوائف الشعب المصري، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.
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