مركز زاهي حواس يكشف أسرار مقبرة العنب بالأقصر ببيت السناري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

كشف الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة القاهرة؛ عن "أسرار مقبرة العنب" في جبانة شيخ عبد القرنة غرب الأقصر.

جاء ذلك اليوم خلال المحاضرة التي نظمها مركز "زاهي حواس للمصريات" التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية ببيت السناري بالسيدة زينب.

وعرض الدكتور بدران لتاريخ الجبانة والمقبرة التي تخص محافظ طيبة القديمة "سن نفر" ، والذي كان صديقا شخصيا للملك أمنحتب الثاني من الأسرة الـ١٨ عصر الدولة الحديثة، وتربى معه شخصيا عندما كان أميرا في مدرسة القصر الملكي "غردو إن كاب".

كما أشار إلى أن "سن نفر" سجل على جدران مقبرته حوالي ٢٥ لقبا فعليا وشرفيا ، مثل المشرف على حدائق آمون والمشرف على ضياع وأراضي آمون وماشيته ومعابده.

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وأثبت الدكتور بدران أن "سن نفر" تزوج سيدتين فقط بخلاف ما أثير عن زواجه بـ ٦ سيدات، وهما "سنت ناي" و" مريت" وأنجب ابنتين هما "موت توي" التي تزوجت من "قن آمون " المشرف على قصر الملك أمنحتب الثاني والأبنة الأخرى هي نفرتاري.

وقدم بدران تفسيرا لتسمية المقبرة وتكوينها المعماري ومناظرها ونقوشها في الجزء العلوي المزار والجزء السفلي حجرة الدفن والحجرة الأمامية ، حيث تنوعت المناظر ما بين حياة يومية ودينية ومنظر مهم لكيفية تنسيق الحدائق في مصر القديمة.

كما كشف عن الرموز الملكية التي حصل عليها المحافظ "سن نفر" وكيفية قيامه بتسجيلها في مقبرته، كما قدم تفسيرا مهما لتميمة (القلب المزدوج) التي يرتديها سن نفر في كل مناظر المقبرة وأيضا تمثاله الشهير بالمتحف المصري.

من جانبه، قال الدكتور مصطفي الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن الهدف من هذه البرامج التى تنظمها المكتبة هو توعية الشباب بتاريخ مصر القديمة ورفع الوعي الأثري لدي طلاب المدارس والجامعات المصرية والتأكيد على الهوية المصرية من خلال الإنجازات الكبيرة للمصريين القدماء في كل المجالات.

وأضاف أن مكتبة الإسكندرية تحرص على التواصل الدائم مع الشباب من خلال الأنشطة الثقافية للمكتبة ومركز زاهي حواس للمصريات التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة.​