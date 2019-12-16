وزيرة الصحة: بدء تشغيل المعهد الفني الصحي بإسنا العام المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدء تشغيل المعهد الفني الصحي بإسنا محافظة الأقصر، العام الدراسي المقبل.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الاثنين، أعمال التجهيزات للمعهد الفني الصحي بإسنا، في إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

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وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بالاهتمام بالبنية التحتية المعلوماتية للمعهد، كما وجهت بأن تكون المناهج التي تدرس به تضاهي المناهج الألمانية التي تدرس بالمعهد الفني للتمريض بالجونة، مشيرة إلى أنه سيتم إبرام بروتوكول تعاون مع معهد الجونة في هذا الشأن، بما سيرفع كفاءة الخريجين، ويعود بالنفع على مصلحة المريض المصري.

وقال مجاهد إن مشروع المعهد كان متعثرًا منذ عام ١٩٩٨، وبلغت التكلفة الإنشائية والتجهيزية له حوالي ٥٥ مليون جنيه، ومن المقرر أن يشمل جميع التخصصات التمريضية، ليساهم بشكل كبير في سد احتياجات المحافظة من الفنيين والفنيات، خاصة مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.