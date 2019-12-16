خبيرة تكنولوجيا: التشريعات لا تقوض الذكاء الاصطناعي وتضمن توفير إطار عام للعمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت Igube Veronica Pana، خريج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي للقيادة APLP، إنه في الاتحاد الأوروبي يضعون التشريعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، كما أن الاتحاد لديه في الوقت الراهن التوجيهات المتعلقة بمجلس الإدارة الخاص بالذكاء الاصطناعي.

وأضافت Pana، خلال جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم 2019، أن هذه التشريعات تشمل 7 أطر أساسية تهدف إلى التأكد من أن الخوارزميات المستخدمة دقيقة ويمكن التأكد من أن معلومات وبيانات الأشخاص مؤمنة وتعطي ضمان الرقابة، مؤكدة أن هذه التشريعات لا تقوض الذكاء الاصطناعي لكن تضمن توفير إطار عام للعمل.

وتابعت: "الدول تتخذ هذه الخطوات ويجب على القارة الأفريقية أن تبدأ النظر في هذه التوجيهات الإرشادية لحماية بيانات المواطنين وتحقيق الشفافية والإنصاف".

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وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، افتتاح جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم 2019.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.



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