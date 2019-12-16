محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عودة رحلات الشارتر الانجليزية 15 فبراير المقبل.
وقال فودة في تصريحات تلفزيونية على هامش منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، إن عودة رحلات الشارتر تأتي في ظل وجود مؤشر قوي لعودة معدلات السياحة الدولية إلى مصر لمعدلاتها الطبيعية.
وأضاف محافظ جنوب سيناءن إلى أن ما يحدث في منتدى شباب العالم إعجاز حقيقي، حيث يتواجد أكثر من 7 آلاف شاب من ختلف جنسيات العالم، وهو ما يؤثر بالإيجاب على السياحة المصرية.
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