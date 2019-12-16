وزيرة التخطيط: الوقت الحالي هو الأمثل للاستثمار في القارة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن مصر تعتز بانتماءها للقارة الأفريقية، وتوجد بالقارة العديد من الفرص التي يمكن استغلالها.

وأضافت خلال جلسة " آفاق التنمية المستدامة بأفريقيا"، باليوم الثاني لمنتدى شباب العالم، التي عقدت ظهر الاثنين بشرم الشيخ، أن القارة بها ثروة بشرية هائلة تقدر بـ 1,2 مليار نسمة 60 % منهم شباب، وزادت المناطق الحضارية بها بنسبة 42%، إضافة إلى تمتع القارة بعدد كبير من الموارد الطبيعية اليت تستخدم كسلاسل للقيمة المضافة.

وأشارة وزير التخطيط، إلى أن هذا الوقت مثاليا للاستثمار في أفريقيا، لأن هناك العديد من الدول حققت إصلاحات وتحسنا ملحوظا في مجالات شتى، وتوجد خمس دول متوسط النمو فيها تخطى نسبة الـ 5%، في الحين أن العالم يواجه تباطؤ في معدلات النمو.

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وأشارت إلى أن مصر قطعت شوطا كبيرا في البنية الأساسية، ويجب أن يتم ذلك في القارة، لأن الاستثمار لن يأتي لدولة بنيتها الأساسية ضعيفة، لافتة إلى أن الفجوة التمويلية لتطوير البنية التحتية بالقارة تبلغ من 140 إلى 170 مليار دولار.

وقالت وزيرة التخطيط، إن القارة الأفريقية تعاني من ضعف البيانات الرسمية التي تعتمد عليها، والتي هي أساس التخطيط والتنمية السلمية، وتعتمد فقط على 37% من البيانات التي تنتج محلية، والباقي من الخارج.

وتابعت" النزاعات تؤثر بشكل كبير على التنمية في القارة، والخسارة التي خسرها العالم تقدر بـ14.1 تريليون دولار، ونصيب القارة السمراء منها 2.5 تريليون الدولار، مطالبة بالعمل على زيادة التجارة البينية التي تعاني منها القارة، والتي لا تتجاوز نسبة 15%، في الوقت الذي تبلغ فيه 67 % في أوروبا.

وقالت إن أهم المشروعات بخطة تنمية المستدامة بالقارة، هي اتفاقية التجارة الحرة دخلت حيز النفاذ مايو الماضي، والشبكة المتكاملة للقطار فائق السرعة، والجامعة الافتراضة، وطريق كيب تاون وهو من أهم الطرق اللي مصر أنهت الجزء الخاص بها، ونأمل فيه استكماله، لأنه يختصر عملية انتقال البضائع من شهور إلى أيام.