السيسي عن الذكاء الاصطناعي: "فيه وظائف هتنتهي ولازم ننتبه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم فرصة لاستدعاء موضوعات جامعة للكل، متابعًا: "مش بس ليها خصوصية الدولة المصرية لكن بنتكلم عن موضوع مهم للعالم كله لأنهم من سيتعاملون مع هذا الأمر".

وأضاف السيسي، خلال جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم 2019: "أتحدث مع شباب مصر والعالم في هذا الموضوع الذي هو نفسه استدعاء، في مصر وكتير من الدول الموجودة كان ليها مشاركة في الثورات السابقة الصناعية، محتاجين نبقى مشاركين في الثورة دي ومنفوتش الفرصة".

وتابع الرئيس السيسي: "بقول لشباب كتير في العالم فيه علم جديد سيترتب عليه تكنولوجيات جديدة ومهن جديدة تحل محل مهن موجودة بالفعل، أتصور اللي محتاجين ننتبه ليه إن في وظائف هتنتهي يبقى لو مجهزناش نفسنا كشباب ودولة للقادم يبقى تعليمنا يقوم بالمساهمة الحقيقية لشبابنا علشان يكون جاهز لسوق العمل القادم".

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وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، افتتاح جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم 2019.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.



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