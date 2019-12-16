انطلاق جلسة "آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

انطلقت الآن جلسة "آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا.. فرص وتحديات"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، افتتاح جلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر: من المتحكم"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى شباب العالم 2019.

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ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

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