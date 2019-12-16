أخبار مصر | وزيرة الصحة تتفقد تجهيزات وحدة طب أسرة البعيرات "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتفقد تجهيزات وحدة طب أسرة البعيرات "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،المستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والنائب محمد ياسين، عضو مجلس النواب عن دائرة القرنة، التجهيزات الجارية لتطوير ورفع كفاءة وحدة طب أسرة البعيرات، في إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة شددت على سرعة الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة للوحدة وفقا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الإنتهاء من كافة أعمال التطوير بها شهر فبراير المقبل.

وقال إن محافظة الأقصر ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ب49 وحدة طب أسرة، منها 18 وحدة يتم الآن احلالها وتجديدها بالكامل، و31 وحدة أخري يتم تطويرها ورفع كفاءتها، لافتا إلي أن وحدة طب أسرة البعيرات هى واحدة من ضمن وحدات رفع الكفاءة.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.