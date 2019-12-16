أخبار مصر | بتكلفة 55 مليون جنيه.. بدء تشغيل المعهد الفني الصحي بإسنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتكلفة 55 مليون جنيه.. بدء تشغيل المعهد الفني الصحي بإسنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بدء تشغيل المعهد الفني الصحي باسنا العام الدراسي المقبل.

وجاء ذلك، اليوم، خلال تفقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، والدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أعمال التجهيزات للمعهد الفني الصحي باسنا، يأتي ذلك في إطار متابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بالاهتمام بالبنية التحتية المعلوماتية للمعهد، كما وجهت بأن تكون المناهج التى ستدرس به تضاهي المناهج الألمانية التى تدرس فى معهد الجونة، مشيرة إلى أنه سيتم إبرام بروتوكول تعاون مع معهد الجونة فى هذا الشأن، بما سيرفع كفاءة الخريجين، ويعود بالنفع على مصلحة المريض المصري.

وقال إن مشروع المعهد، كان متعثرا منذ عام ١٩٩٨، حيث بلغت التكلفة الإنشائية والتجهيزية له حوالي ٥٥ مليون جنيه، حيث سيشمل جميع التخصصات التمريضية، وسيساهم بشكل كبير فى سد احتياجات المحافظة من الفنين والفنيات، خاصة مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.