أخبار مصر | مفاجآت في معرض "الحفائر الفرنسية" بالمتحف المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في معرض "الحفائر الفرنسية" بالمتحف المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويأتي المعرض ضمن فعاليات العام الثقافي المصري الفرنسي ٢٠١٩، وسيفتتحه الدكتور خالد العناني، وزير الأثار، والسفير الفرنسي، ستيفان روماتيه، الأربعاء 18 ديسمبر، وسيكون متاحًا للجمهور في الفترة ما بين ١٩ ديسمبر ٢٠١٩ وحتى ١٨ فبراير ٢٠٢٠.
ويعرض المعرض قطع استثنائية وليس لها مثيل في أي متحف في العالم، وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من ورق البردي يعود تاريخها إلى نهاية عصر الملك خوفو، تم اكتشافها بموقع وادي الجرف، والتي تعد حتى الآن أقدم كتابات على أوراق البردي تم اكتشافها على الإطلاق بمصر، ولوح تيتي عنخ الحجري، المكتشف في عام 2018 في مقبرة العساسيف، والذي يتميز بجودة ودقة نحته البارز فضلاً عن زخارفه المنسقة بشكل مميز، أو اثنين من اللوحات الخشبية من موقع باويط، التي يرجع تاريخهما إلى النصف الأول من القرن السابع الميلادي يصوران الملائكة ميخائيل وجبريل.
صورة بانورامية للحفائر الأثرية الجارية حاليًا:
كتالوج يمكن اعتباره مرجعًا:
القائمون على المعرض
ومن الجانب الفرنسي يقوم على المعرض لوران كولون عالم مصريات متخصص في الديانة المصرية القديمة، ومدير دراسات بالمدرسة العملية للدراسات العليا ومدير المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، يشارك في قيادة بعثة الحفائر في معابد أوزيريس بالكرنك، ميلاني كريسان: دكتوراه في علم المصريات، ملحقة بمختبر HALAMA (UMR) بجامعة ليل 3 وبالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية.
والقائمون على المعرض من المتحف المصري:
ورؤساء أقسام المتحف المصري بالقاهرة، هند إبراهيم، وعزة عبد العليم، ونسمة إسماعيل، وخليفة محمد، وعلياء ضياء، ورانيا ضياء، وأحمد عبدالله، وياسمين سامي، وعبير عبد العزيز، والسادة المنسقين والمشرفين علي نقل الآثار من المخازن المتحفية إلي المتحف المصري، شعبان عبد المنعم، وسيد عوض أحمد.
والجهات الداعمة للمعرض، تتمثل في المعهد الفرنسي بمصر، وسفارة فرنسا في جمهورية مصر العربية، وصندوق خوفو للآثار.