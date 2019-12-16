أخبار مصر | وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس "هواوى" بمنتدى الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس "هواوى" بمنتدى الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط، المجالات والمشروعات ذات الأولوية للدولة المصرية فى قطاعي التخطيط والإصلاح الإدارى، وجهود الدولة فى تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية لتحقيق التحول الرقمي.
وأكدت أهمية مشاركة شركاء التنمية عند وضع الخطط والرؤي المستقبلية وهذا ماتنتهجه الدولة المصرية بأن يتم وضع كل الخطط والرؤي سواء أكانت طويلة المدي أو متوسطة أو خطط سنوية بالتعاون مع شركاء التنمية من خلال التفاعل والنقاش والحوار.
وتناولت وزيرة التخطيط، الحديث حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الدولة في نوفمبر 2016 وما تضمنه من قرارات تتمثل في تحرير سعر الصرف وترشيد دعم الطاقة، إلي جانب تحسين مناخ وبيئة الاستثمار بهدف استعادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصري وتحقيق شراكات بشكل أوسع مع القطاع الخاص، لذا لزم وجود تشريعات وقوانين جديدة؛ وكلها جهود تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتخفيف العبء على المستثمرين.
كما استعرض نائب رئيس شركة هواوي، مجالات الدعم التى يمكن أن تقدمها الشركة وبحث سبل تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لخدمة الأهداف الاقتصادية والتنموية القومية، وذلك باعتبار الشركة شريكًا استراتيجيًا ملتزمًا نحو الدولة المصرية.
وجاء اللقاء على هامش منتدى شباب العالم 2019 المنعقد بشرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وبمشاركة نحو 7500 شاب من دول العالم.