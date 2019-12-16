أخبار مصر | "الرياضة" تختتم حملة توعية عن الهجرة غير الشرعية بالفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الرياضة" تختتم حملة توعية عن الهجرة غير الشرعية بالفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية IOM حملة توعية للشباب والفتيات، اشتملت على موضوعات متعددة مثل الهجرة غير الشرعية وإدارة وتطوير المشروعات والتسويق، وذلك بمحافظة الفيوم بكل من مراكز شباب "إطسا، إبشواي، أبو كساة، المحافظة، الشواشنة".

وتضمنت الحملة تنفيذ دورة تدريب مدربين وورش عمل للشباب في الفئة العمرية من 16-19 عاما، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين نحو 1500 شاب وفتاة على مدار ثلاثة أيام.

وسيتم تنفيذ الحملة القادمة بمحافظة البحيرة اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر الجاري بمركز شباب أبو منجوج، حيث تقدم الوزارة دعوة لشباب وفتيات من محافظة البحيرة للمشاركة في فعاليات الحملة، على أن يكون المشارك في المرحلة العمرية من 16 حتى 19 عاما.