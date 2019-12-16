أخبار مصر | محافظ الجيزة: "المرور" المسؤول الوحيد عن ترخيص "التوكتوك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: "المرور" المسؤول الوحيد عن ترخيص "التوكتوك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كتابًا دوريًا ألزم فيه كافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإيقاف تصاريح السير الصادرة منها لتسيير مركبات التوك توك، على أن تكون الجهة الوحيدة المنوطة بترخيص مركبات التوك توك هي الإدارة العامة للمرور.

‫وجاء قرار محافظ الجيزة بعد ما تلاحظ من تعدد الجهات المصدرة لتراخيص التوك توك وذلك لحسن سير العمل وانتظامه بما يعود بالمنفعة على الصالح العام. ‬