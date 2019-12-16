أخبار مصر | مصر ترسل مساعدات طبية عاجله إلى جيبوتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر ترسل مساعدات طبية عاجله إلى جيبوتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره بإقلاع طائرة نقل عسكرية وعلى متنها مساعدات طبية عاجلة للأشقاء في دولة جيبوتي.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمعاونة في دعم الأشقاء بدولة جيبوتي، واستمرارًا للجهود المصرية في دعم الدول الأفريقية الصديقة والشقيقة وتدعيمًا للدور المحوري للدولة المصرية في القارة الأفريقية.