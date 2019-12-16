مصر | ضبط عاطل اشترك مع آخر في سرقة "توكتوك" بقنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل اشترك مع آخر في سرقة "توكتوك" بقنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبلغ لمركز شرطة دشنا بمديرية أمن قنا من (سائق "توك توك" - مقيم بدائرة المركز) بأنه حال سيره بدائرة المركز، استوقفه شخصين وطلبا منه توصيلهما إلى إحدى القرى بدائرة المركز، وأثناء سيرهم بالطريق وسط الزراعات قام أحدهما بتهديده بسلاح ناري كان بحوزته، واستوليا منه على المركبة وهربا.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بقنا أن مرتكبا الواقعة (عاطلين - مقيمان بدائرة المركز).



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط أحدهما، وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة بالاشتراك مع آخر، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة "فرد محلي وطلقتان من ذات العيار".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

