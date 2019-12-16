مصر | بـ 5 كيلو بانجو.. القبض على "ديلر الصف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ 5 كيلو بانجو.. القبض على "ديلر الصف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة من إدارة مكافحة المخدرات وبصحبته القوة المرافقة من ضبط المدعو "ي. ر. س" سن 19 عاطل ومقيم عرب الشرفا الصف جيزة والسابق اتهامه في قضيتين آخرهما 140 لسنة 2017م الصف جيزة "سلاح بدون ترخيص" والمطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 16474 لسنة 2016م الصف جيزة "ضرب" والمقضي فيها بالحبس سنة بجلسة 18/12/2016م.

وجاء ذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين مستقلا دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" ماركة هوجن سوداء اللون "ملكه" وبحوزته المضبوطات التالية: كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5.35 كيلو جرام

مبلغ مالي 950 جنيها، وهاتف محمول.



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والدراجة البخارية لسهولة تحركاته.



وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

