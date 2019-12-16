مصر | سقوط عصابة "الشقيقين".. يستقطبون الأطفال ويجبرونهم على التسول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط عصابة "الشقيقين".. يستقطبون الأطفال ويجبرونهم على التسول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ص. م. س" سن 27 بائع ومقيم بني مجدول ـ كرداسة جيزة، و"

س. م. س" سن 45 بائع ومقيم بذات العنوان ( شقيق الأول )،

باستقطاب الصبية الأحداث واستغلالهم في أعمال التسول مما يعد ذلك جريمة الاتجار بالبشر بالمخالفة للقانون رقم 64 لسنة 2010م مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والقانون رقم 12 لسنة 1996م المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2001م من قانون الطفل.

وردت معلومات لضباط إدارة رعاية الأحداث مفادها قيام كل من: "

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أسفرت إحداها عن ضبطهما وبحوزتهما المضبوطات التالية: مبلغ مالي 7570 جنيها، و2 هاتف محمول، وذلك حال تواجدهما بجوار كوبري قصر النيل ـ دائرة قسم شرطة قصر النيل وبصحبتهما كل من:

"أ. ر. ف" سن 11 ومقيم كرداسة جيزة، وبحوزته مبلغ مالي 150 جنيها.

"أ. ع. س" سن 13 ومقيم بذات العنوان، وبحوزته مبلغ مالي 55 جنيها.

"م. س. ا" سن 8 ومقيم بذات العنوان، وبحوزته مبلغ مالي 30 جنيها.

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وبسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم في أعمال التسول نظير التحصل منهما على مبالغ مالية، وأضافوا أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات أعمال التسول.



وبمواجهة المتهمين بالتحريات وما جاء بأقوال المجني عليهم اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واستغلال سالفي الذكر في أعمال التسول وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامي.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

