مصر | ضبط 6 لتنقيبهم عن الآثار في الدرب الأحمر

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وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن 7 عطفة الطومي ـ حوش قدم ـ دائرة القسم.

وانتقلت قوة من وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطهم وتبين أنهم كل من:



"ا. س. ع" سن 43 قموسيونجي أحذية ومقيم بذات العنوان محل البلاغ

"م. س. ع" سن 43 عامل ومقيم بذات العنوان " شقيق الأول "

"ع. ع. ي" سن 47 عامل ومقيم بشتيل ـ أوسيم جيزة

"ح. ج. ر" سن 32 عامل ومقيم المطبعة ـ مركز أسيوط أسيوط

"م. ج. ر" سن 26عامل ومقيم بذات العنوان " شقيق الرابع "

"ا. س. س" سن 30 عامل ومقيم بشتيل ـ أوسيم جيزة

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وجاء ذلك حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه " مستأجر للمتهم الأول " وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 6 متر، وأدوات تنقيب على النحو التالي:

3 دلو بلاستيك

فأس

2 غلق جلد

سلم خشب زوجي

عتلة حديدية

مسطرين

سلك كهربائي به 3 لمبات كهربائية



وبمواجهتهم بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عـن الآثار.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

