مصر | ضبط 6 لتنقيبهم عن الآثار في الدرب الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 6 لتنقيبهم عن الآثار في الدرب الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وانتقلت قوة من وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطهم وتبين أنهم كل من:
"ا. س. ع" سن 43 قموسيونجي أحذية ومقيم بذات العنوان محل البلاغ
"م. س. ع" سن 43 عامل ومقيم بذات العنوان " شقيق الأول "
"ع. ع. ي" سن 47 عامل ومقيم بشتيل ـ أوسيم جيزة
"ح. ج. ر" سن 32 عامل ومقيم المطبعة ـ مركز أسيوط أسيوط
"م. ج. ر" سن 26عامل ومقيم بذات العنوان " شقيق الرابع "
"ا. س. س" سن 30 عامل ومقيم بشتيل ـ أوسيم جيزة
وجاء ذلك حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه " مستأجر للمتهم الأول " وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 6 متر، وأدوات تنقيب على النحو التالي:
3 دلو بلاستيك
فأس
2 غلق جلد
سلم خشب زوجي
عتلة حديدية
مسطرين
سلك كهربائي به 3 لمبات كهربائية
وبمواجهتهم بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عـن الآثار.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.