مصر | بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة سرقة السيارات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة سرقة السيارات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من ضبط 2 من العناصر الإجرامية، لتكوبنهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات بالطريق العام، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة مفادها قيام 2 من العناصر الإجرامية، مقيمان بالجيزة، بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث سرقات السيارات بالطريق العام بأسلوب كسر الزجاج والمفتاح المصطنع وتوصيل الأسلاك.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا تفصيليًا بارتكابهما (4) وقائع سرقة سيارات بدوائر أقسام شرطة (الأهرام، إمبابة، العمرانية، ثان أكتوبر) وتم بإرشادهما ضبط السيارات المسروقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.