مصر | استمرار حبس 3 لقتلهم هاربا من "الإعدام" بالشيخ زايد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس 3 لقتلهم هاربا من "الإعدام" بالشيخ زايد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل عاطل هارب من حكم الإعدام داخل مزرعة، إثر خصومة ثأرية بالشيخ زايد، فيما طلبت النيابة سرعة ضبط وإحضار المتهم الرابع.

وواصلت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق مع 3 أشخاص، لاتهامهم بقتل عاطل هارب من حكم الإعدام داخل مزرعة نخيل بطريق مصر إسكندرية-الصحراوي إثر خصومة ثأرية بمنطقة الشيخ زايد، فيما طلبت التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن 4 أشخاص وراء قتل العاطل بداخل المزرعة، نتيجة لخصومة ثأرية سابقة لقيام المجني عليه بقتل نجل المتهم الأول، فذلك قرر المتهم بأخذ الثأر لابنه واستعان بـ3 أشخاص من بينهم شخص لديه معلومات جنائية واثنين من أبناء شقيقه، فتم القبض على 3 منهم، وجار ضبط المتهم الرابع.

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وكانت تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل عاطل، نتيجة إطلاق النار عليه، أثناء تواجده بمزرعة بطريق إسكندرية-الصحراوي.

وبإجراء التحريات، تبين أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خصومة ثأرية، وكشفت التحريات صدور حكم بالإعدام ضد المتهم في قضية قتل.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض على 3 متهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، أخذا بالثأر من المجني عليه، لقتله شقيق أحدهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.