مصر | التحقيق مع 4 أشخاص لطعنهم آخر في السيدة زينب

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن تلقي اللواء نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة إخطارا من قسم شرطة السيدة زينب بوصول شاب في العقد الثاني من العمر للمستشفى جثة هامدة بعد تلقيه عدة طعنات إثر مشاجرة مع آخرين.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه تم تشكيل فريق بحث وانتقل لمكان الواقعة، وجار ملاحقة المتهمين وضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.