شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» و«السويدي» يبحثان «شغلك في قريتك» و«مشروعك» لتوفير عمل للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الإثنين، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية بمقر الوزارة بحضور عدد من قيادات الوزارة، في إطار اهتمام رئيس الجمهورية بتوفير فرص عمل للشباب وزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمحافظات.

تم خلال اللقاء استعراض آخر مستجدات التنسيق والتعاون بين الوزارة والاتحاد لتوفير فرص عمل لأبناء القرى بالمحافظات في إطار مبادة الاتحاد «شغلك في قريتك» وبرنامج «مشروعك» التابع للوزارة.

وقال «شعراوي» إن الوزارة قامت بالتنسيق خلال الفترة الماضية مع المحافظات ما نتج عنه توفير عدد 384 قطعة أرض تتراوح مساحتها من 1200 م2 إلى 4200 م2 في 384 قرية بالمحافظات، وتم إجراء معاينات لبعضها من خلال اتحاد الصناعات، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات لتوفير فرص عمل لكافة أبناء القرى من الشباب والمرأة المعيلة للحد من البطالة والإسهام في تحسين جودة الحياة خاصة في القرى الأكثر فقراً.

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وأكد «شعراوى» على أهمية تكاتف كافة جهود الوزارات المعنية بالحكومة والمؤسسات الأخرى من القطاعات المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين والقضاء على البطالة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعي لزيارة دخل الأسر على مستوي القري والبالغ عددها ٤٧٠٠ قرية واستغلال الميزات والمقومات النسبية فيها لإقامة مشروعات تناسب الحرف والمنتجات التي تتميز بها، لافتا إلى أهمية توفير التدريب للشباب والمرأة المعيلة الراغبة في العمل في إطار تلك المبادرة لتحقيق الهدف منها.

من جانبه أكد المهندس محمد السويدى على أنه قام بالتواصل مع عدد من المستثمرين والمطورين الصناعيين للبدء في تنفيذ المبادرة في عدد من القرى بالمحافظات بالتنسيق مع الوزارة، لما له من أثر إيجابي اقتصادياً واجتماعياً على سكان تلك القرى.

وأشار السويدي إلى أن الاتحاد قام بدراسة عدد من المشروعات التي يمكن البدء بها في بعض القرى بالمحافظات، ووفقاً للكثافات السكانية ومدى توفر المواد الأولية اللازمة للمشروع وسيقوم الاتحاد بتوفير فرص التدريب للشباب من الجنسين . في نهاية الاجتماع تم الاتفاق على توقيع بروتوكول مشترك بين وزارة التنمية المحلية واتحاد الصناعات المصرية للبدء في تنفيذ مشروع شغلك في قريتك بعدد من القرى في محافظات المرحلة الأولى للمشروع.