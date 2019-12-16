شكرا لقرائتكم خبر عن عالم مصري: الذكاء الاصطناعي لديه قدر من الإحساس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، جلسة «الذكاء الاصطناعي»، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، المقام حالياً بمدينة شرم الشيخ.

واستضافت المنصة عددا من الخبراء في هذا المجال، فقال محمد صبرى، عالم مصرى شاب «إنه عندما يتم تطوير نظام ذكاء اصطناعى يجب التأكد من المكونات المتاحة وعملية التحديد التي تتم بشكل مثالى، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يستهلك طاقة كبيرة».

وأضاف محمد صبرى، أن الذكاء الاصطناعى لديه قدر من الإحساس ولكنه لا يقارن بالإحساس البشرى، موضحا أنه يجب أن يكون مبرمجا.

وأشار العالم المصرى الشاب، إلى أنه عندما نتحدث عن التشفير وفك الشفرة لهذه التطبيقات يمكن أن تطبق على الذكاء الاصطناعى، لافتا إلى أنه بالمستقبل سيتم فك الشفرات به بدون تلك التطبيقات.

وأوضح العالم المصرى الشاب، أنه في الوقت الراهن مسائل الأمن السيبرانى هي مسألة هامة ويجب التحرك باتجاه عالم مرتبط ببعضه البعض، مضيفا إلى أنه يجب التأكد من أن تلك البيانات المستخدمة تكون جيدة وتحصل على المعلومات.

كما قال مارتن ويزوسكى من ألمانيا، والذى يعمل ككبير المصممين وخبير مستقبلى في SPA للتكنولوجيا، إن التكنولوجيا مثل الروبوت وغيرها مفيدة للبشر وتساعد في تحسين وتعزيز الحياة البشرية وقدرتهم على اتخاذ القرارات وزيادة ذكائهم، موضحا أن التكنولوجيا الحديثة تساعد أيضا في زيادة التفاعل بين الإنسان من كافة أنحاء العالم.

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وأضاف «مارتن ويزوسكى» أننا نستخدم الروبوت بشكل يومى وغيرها من الأدوات التكنولوجية الجديدة، متابعا: «من خلال قطعة تكنولوجية صغيرة مثل المحمول يمكن أن يرانا العالم».

أكد ستيفين إبراكى، الرئيس والمؤسس المشارك في Redds كابيتال لإدارة الشراكة العامة بكندا، على أهمية الذكاء الاصطناعى في زيادة الناتج المحلى للدول، كاشفا عن زيادة في اقتصاديات العالم بقيمة 16 تريليون دولار ما يتجاوز إجمالى الناتج المحلى لدولتين مثل الصين واليابان.

وقال ستيفين إبراكى، بمنتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الذكاء الاصطناعى اجتاح كل المجالات منذ 2017، حيث وفر نحو 58 مليون وظيفة جديدة.

وعن تأثير الذكاء الاصطناعى، قال: إن تأثير الذكاء الاصطناعي موجود في كل حياتنا، حيث يوجد في الهواتف، مضيفًا: «لديَ شريحة تستطيع أن تعمل 6 تريليونات معاملة كل لحظة».

كما قال يوما سوريانتو، أحد أصغر مطورى التطبيقات في العالم، وبدأ في مجال الترميز منذ أن كان عمره 6 أعوام فقط، إن الذكاء الاصطناعى يستخدم الحاسب الآلي حتى يتأكد من تحديد الأشياء في وقت قصير، مضيفا أنه يقوم ببعض أمور التطوير في الذكاء الاصطناعى، وكيفية وضع البرامج لهم.

وأضاف أن الذكاء الاصطناعى في الاجيال القادمة والجيل الحالى يعمل على مساعد العامل البشرى في المنزل أو الشركات، مضيفا أن الذكاء الاصطناعى يقوم بالعديد من الأشياء منها الترفيه والأعمال المنزلية والشركات.

وأوضح أن الروبوت الآلى سأثق به في حماية أطفالى في المستقبل، مضيفا أنه من الممكن أن أطلب من الروبوت الاعتناء بأولادى وعند وجودى في المنزل سأهتم بهم.