شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 96 طبيبا وممرضا وعاملا بمستشفى في البحيرة للتحقيق بسبب الغياب و«التزويغ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات برئاسة كامل غطاس، رئيس المدينة، بالتنسيق مع مفتشى الرقابة والمتابعة، بإحالة 96 من طاقم الأطباء والتمريض والفنيين والعاملين بمستشفى الدلنجات المركزى للتحقيق بسبب الغياب وعدم التواجدهم في محل عملهم.

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وكانت حملة على المستشفى المركزى، قام بها قسم الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية برئاسة أحمد جبيل، كشفت غياب 62 من الأطباء والممرضين والفنيين والعاملين وكذلك ترك 34 آخرين المستشفى في الساعة التاسعة والنصف صباحًا أثناء مواعيد العمل، وتم رفع تقرير إلى رئيس المدينة الذي قرر إحالة الجميع للتحقيق.

يأتي ذلك تفعيلاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لتحقيق الإنضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية وضمان حسن سير العمل والتزام جميع الموظفين بمواعيد العمل الرسمية .

وشدد «آمنة» على استمرار وتكثيف تلك الحملات الرقابية ومتابعة المنشآت الصحية والمدارس والمراكز الخدمية بمدن ومراكز المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين.