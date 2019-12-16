شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن عدة مناطق لمدة 12 ساعة لوجود أعطال بجنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن انقطاع المياه، الإثنين، من الساعة ١٠ صباحًا وحتى ١٠ مساءًَا في عدد من المناطق بمراكز المحافظة، ومنها (توماس١- توماس٢- توماس الوسطى- نجع أبوسعيد- الجهينات- عزبة عشماوى- بأويل) بإسنا نظرًا لحدوث عطل طارئ بخط مياه رئيسي قطر ٧٠٠ مم.

وتهيب الشركة السادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه، خلال تلك الفترة والإبلاغ لغرفة عمليات، والخط الساخن ١٢٥ وأرقام ٠٩٥٢٢٨٢٤٠٦- ٠١١٤٧٩٩٩٧٥٢ في حال وجود أي طارئ.

كما قام فريق الصيانة بمحطة مياه أرمنت الكبرى بالتعاون مع فريق الغطس التابع للشركة بتغيير عدد ٢ فانوس مياه الخاص بمأخذ المحطة الكبرى بمدينة أرمنت، والذي يبلغ قطره ٨٠٠ مم، ويصل إلى عمق ٦ أمتار تحت سطح الماء. وتمت الأعمال بإشراف المهندس علاء محمد برعي، مدير عام إدارة مياه أرمنت، ومهندس أحمد الأمير فراج، مدير محطة مياه أرمنت الكبرى.