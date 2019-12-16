شكرا لقرائتكم خبر عن وفد «العربية لحقوق الإنسان» يزور سجن المرج العمومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل، الاثنين، الوفد المشترك للمنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى مقر سجن المرج العمومي شمالي القاهرة، تنفيذًا لبرنامج طويل الأجل لزيارة السجون ومراكز الاحتجاز في مصر، وتشمل مرحلته الأولى خمسة سجون متنوعة. وضم الوفد المشترك في عضويته قيادات المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وأعضاء مشاركين من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة «هاندز أوف كاين» «HOC» الإيطالية.

وقال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه من المتوقع أن يلتقي الوفد في مطلع الزيارة مع قيادات قطاع السجون وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، يعقبها تفقد الوفد لمنشآت سجن المرج العمومي، وعقد لقاءات مع نزلاء السجن، والاطلاع على الحالة المعيشية والخدمات وبرامج التأهيل.

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وأضاف «شلبي» أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان قد تقدمت بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية في منتصف أكتوبر الماضي لتنفيذ عدد من الزيارات إلى بعض السجون، ورشحت خمسة من السجون في المرحلة الأولى، من بينها سجن المرج العمومي، وقد تلقت المنظمة موافقة رسمية على زيارة سجن المرج، الأسبوع الماضي.

وتوجه رئيس المنظمة بالشكر للجهات المعنية ووزير الداخلية، والنائب العام لموافقتهما على الزيارة، متطلعا لتقديم إسهاماتها في مجال تطوير السجون ومراكز الاحتجاز في مصر اتساقاً مع التزاماتها الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

يذكر أن الوفد ضم كلا من علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومحسن عوض، عضو مجلس أمناء المنظمة، والدكتورة نيفين مسعد، عضو مجلس أمناء المنظمة، والأستاذ عصام شيحة عضو الجمعية العمومية للمنظمة وأمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وإليزابيتا زامبروتي، أمين صندوق منظمة «هاندز أوف كاين»، ومحمد راضي، المدير التنفيذي للمنظمة، وإسلام أبوالعينين، مدير البرامج بالمنظمة، وأحمد رضا طلبة، مدير الوحدة القانونية بالمنظمة.